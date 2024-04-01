Быстров: «Абаскаль – *** тренер, как можно дома не выиграть у «Урала»?»

Владимир Быстров жестко раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– Абаскаль не держит удар. Если он обращает внимание на какие-то СМИ, на какие-то высказывания – это *** [плохой] тренер. Спаллетти всегда все удары брал на себя.
До подписания нового контракта Абаскаля мы же видели улучшения в «Спартаке»?
– Первые полгода.
– Как только он подписал контракт, началось нытье в СМИ. Абаскаль вечно стал недоволен какими-то высказываниями, он начал разводить бардак в команде. У него только ленивый еще не высказывался.
Не имеет права руководство приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Как можно дома не выиграть у «Урала»? Любой тренер, уважающий себя, соберет вещи после такого матча.
- «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
- Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.