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    • Быстров: «Абаскаль – *** тренер, как можно дома не выиграть у «Урала»?»

    Быстров: «Абаскаль – *** тренер, как можно дома не выиграть у «Урала»?»

    Владимир Быстров жестко раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – Абаскаль не держит удар. Если он обращает внимание на какие-то СМИ, на какие-то высказывания – это *** [плохой] тренер. Спаллетти всегда все удары брал на себя.

    До подписания нового контракта Абаскаля мы же видели улучшения в «Спартаке»?

    – Первые полгода.

    – Как только он подписал контракт, началось нытье в СМИ. Абаскаль вечно стал недоволен какими-то высказываниями, он начал разводить бардак в команде. У него только ленивый еще не высказывался.

    Не имеет права руководство приглашать такого клоуна в команду. Это не тренер. Как можно дома не выиграть у «Урала»? Любой тренер, уважающий себя, соберет вещи после такого матча.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    01.04.2024 19:58
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    Комментарии (9)
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    Skull_Boy
    1711992832
    Семак ***, как можно не обыграть Крылья у которых нет нападения и полсостава на травмах
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    k611
    1711992875
    Гадить тренера может каждый. Пусть сам попробует тренировать и добиться успеха с командой, а пока как говорится п.... ть не мешки ворочить.
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1711993085
    Вовка опять ужалился с утречка
    Ответить
    Artemka444
    1711995561
    Просто и игроки слабенькие а не только тренер!!!
    Ответить
    SanInstructor
    1711998422
    а кто такой Быстров в данный момент?
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1711999807
    Позор
    Ответить
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