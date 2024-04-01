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    • Форвард «Зенита»: «Мы должны показать «Спартаку», что являемся лучшей командой России»

    Форвард «Зенита»: «Мы должны показать «Спартаку», что являемся лучшей командой России»

    Вильсон Изидор поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    – Предстоящий матч со «Спартаком» – игра на Кубок. Чувствуете ли вы какую‑либо разницу между кубковыми встречами и матчами чемпионата?

    – Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра – нам всегда нужно побеждать.

    Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.

    – Ранее вы выступали в «Локомотиве», сейчас играете в «Зените». Стали ли встречи со «Спартаком» для вас особенными?

    – Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», теперь это важно и для меня лично.

    Мы должны показать, что являемся лучшей командой России.

    • «Спартак» примет «Зенит» 3 апреля в 20:30 мск.
    • Ответная встреча состоится через 2 недели в Санкт-Петербурге.
    • В другой полуфинальной паре сыграют ЦСКА и «Балтика».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2024 16:59
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    Комментарии (20)
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    WE ARE FOR PETER
    1711982974
    Зенит после паузы забил 5 голов! А Спартак сколько,чё то я забыл
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1711983053
    Спам счас вообще дохлый,на одной ноге его размазать нужно
    Ответить
    Цугундeр
    1711983264
    Изи , изи ... Тебе главное в штрафную вбежать , а зачем ... , пусть Семак потом думает .
    Ответить
    Suvorov71
    1711985315
    Еще есть время, подготовиться , так что питерская помойка готовься, вас будут кутафить
    Ответить
    subbotaspartak
    1711986464
    Выиграть может и сможете, а стать лучшими - никогда!
    Ответить
    aaaaahhhh
    1711987470
    вы лучшие, вы единственные, вы надежда, опора и будущее бразильского футбола. вы победите всех и даже Спартак. Да здравствует Рио де Жанейро!!!!:))))) Интересно сколько русских легионеров выпустят на поле:)))))
    Ответить
    NewLife
    1711987808
    Учитывая сегодняшнее состояние Спартака и его недотренера, вы можете показать, что на данный момент лучше, но насчет "лучшей команды России" время и судьи покажут)
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    Алексей З
    1711989388
    Очередной прикол от матч-тв , спрашивать у игрока , который на поле редкий гость. Ему мудаку надо стараться в состав попасть , а уж потом мечтать о победах. Посмотрите регламент розыгрыша Кубка, ничего это противостояние не решает , привет организаторам.
    Ответить
    k611
    1711992610
    На матч с Зенитом Спартак должен собраться и вопреки всем прогнозам сыграть хорошо. Во всех трёх матчах, после возобновления чемпионата, была определённая доля невезения.
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    шахта Заполярная
    1711994350
    Форвард зины, в каком месте он форвард.
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