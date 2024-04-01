Форвард «Зенита»: «Мы должны показать «Спартаку», что являемся лучшей командой России»

Вильсон Изидор поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Спартака» в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Предстоящий матч со «Спартаком» – игра на Кубок. Чувствуете ли вы какую‑либо разницу между кубковыми встречами и матчами чемпионата?

– Лично я воспринимаю каждый матч как финал. Мне не важно, какой турнир, даже просто товарищеская игра – нам всегда нужно побеждать.

Я хочу выигрывать все матчи, поэтому для меня нет никакой разницы между этими турнирами.

– Ранее вы выступали в «Локомотиве», сейчас играете в «Зените». Стали ли встречи со «Спартаком» для вас особенными?

– Да, конечно, да. Для обеих этих команд очень важно обыграть «Спартак», теперь это важно и для меня лично.

Мы должны показать, что являемся лучшей командой России.