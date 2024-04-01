Кержаков рассказал, где живет после увольнения из сербского «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что по-прежнему живет в Сербии. Он покинул клуб в ноябре прошлого года.

– Вы остались жить в Сербии?

– Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошeл в школу, в четвeртый класс. Решили никуда его не дeргать – доучится здесь этот учебный год.

– Какие особенности жизни в Сербии?

– Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощeн футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.

– Как скоро мы увидим Александра Кержакова снова в работе?

– Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро, зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всe идeт планомерно. Я не паникую.

Всему своe время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

– Допускаете возвращение в Россию?

– Конечно.