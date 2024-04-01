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    • Кержаков рассказал, где живет после увольнения из сербского «Спартака»

    Кержаков рассказал, где живет после увольнения из сербского «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, что по-прежнему живет в Сербии. Он покинул клуб в ноябре прошлого года.

    – Вы остались жить в Сербии?

    – Да. Мы не стали ничего менять, потому что сын здесь пошeл в школу, в четвeртый класс. Решили никуда его не дeргать – доучится здесь этот учебный год.

    – Какие особенности жизни в Сербии?

    – Здесь проще понимать язык. Но в основном я был сконцентрирован на работе. Сейчас поглощeн футболом настолько, насколько это возможно. Каких-то проблем в бытовом плане не ощущаю. Из плюсов могу выделить расстояния. Можно спокойно передвигаться по стране на машине и смотреть футбол в разных городах.

    – Как скоро мы увидим Александра Кержакова снова в работе?

    – Я и так в работе! Так бывает, что тренер иногда без команды, однако работа на этом не заканчивается. Я учусь каждый день. Что касается работы в клубе, то мне хочется верить, что это будет скоро. Насколько скоро, зависит не только от меня. Если бы это зависело только от меня, то я бы уже давно работал в клубе. Всe идeт планомерно. Я не паникую.

    Всему своe время. Здесь нужно более тщательно и рационально подходить к вариантам. Потому что в моей карьере были моменты, когда сразу хватаешься, а потом получается то, что получается. Надеюсь, удастся выбрать тот вариант, который на данном этапе будет наиболее оптимальным, а также поможет мне и команде вместе расти.

    – Допускаете возвращение в Россию?

    – Конечно.

    • До «Спартака» Кержаков возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и одну из юношеских сборных России.
    • Он завершил игровую карьеру в 2017 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 13:28
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    Комментарии (4)
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    Fialet
    1711973722
    Хержаков сцыт в Россию возвращаться. Иноагент.
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    alefreddy
    1711975410
    опасно возвращаться можешь попасть в СВО значит кол лаборант
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    шахта Заполярная
    1711975975
    Чо опять выгнали, видать сильный тренеришка. Наверно пора сильдиреича заменить в зинке.
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    alp
    1711981395
    да забыть про него и все... кому теперь интересен этот сбитый летчик
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