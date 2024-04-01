Александр Кержаков рассказал о переговорах с несколькими клубами

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о наличии вариантов, касающихся продолжения тренерской карьеры.

– Вы играли за большие команды, тренируете маленькие. Приходилось внутренне перестраиваться и ломать себя?

– Абсолютно нет. Футболист и тренер – это разные профессии. Я начинающий тренер. Если есть возможность работать, то с удовольствием принимаю любые вызовы. Чтобы развиваться в профессии и становиться лучше, я должен работать. На данный момент у меня такие вызовы и предложения. Стараюсь становиться лучше даже в тех реалиях, которые есть в таких клубах. Считаю, что у меня получается.

– В интервью Нобелю Арустамяну вы говорили, что рассылали своe резюме по клубам. Занимались этим после «Спартака»?

– Пока не рассылал. У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой. Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме.

– Уточните, откуда поступают предложения?

– Не считаю нужным сейчас это делать. Всe равно это узнается из каких-либо источников.