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    • Александр Кержаков рассказал о переговорах с несколькими клубами

    Александр Кержаков рассказал о переговорах с несколькими клубами

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о наличии вариантов, касающихся продолжения тренерской карьеры.

    – Вы играли за большие команды, тренируете маленькие. Приходилось внутренне перестраиваться и ломать себя?

    – Абсолютно нет. Футболист и тренер – это разные профессии. Я начинающий тренер. Если есть возможность работать, то с удовольствием принимаю любые вызовы. Чтобы развиваться в профессии и становиться лучше, я должен работать. На данный момент у меня такие вызовы и предложения. Стараюсь становиться лучше даже в тех реалиях, которые есть в таких клубах. Считаю, что у меня получается.

    – В интервью Нобелю Арустамяну вы говорили, что рассылали своe резюме по клубам. Занимались этим после «Спартака»?

    – Пока не рассылал. У меня были и предложения из разных клубов, и сейчас я нахожусь в стадии переговоров и общения с несколькими клубами. Поэтому на данный момент сконцентрирован на изучении футбола, анализе матчей и сборе как можно большей информации. Тем самым я работаю над собой. Параллельно с этим в неспешном режиме у меня идут переговоры по нескольким вариантам. Пока нет необходимости предлагать себя с помощью рассылки резюме.

    – Уточните, откуда поступают предложения?

    – Не считаю нужным сейчас это делать. Всe равно это узнается из каких-либо источников.

    • Последним местом работы 41-летнего Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре прошлого года.
    • До этого он возглавлял кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН», «Томь» и одну из юношеских сборных России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2024 12:48
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