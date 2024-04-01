В «Баварии» прокомментировали решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о решении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо продолжить работу в леверкузенском клубе. Испанец был одним из кандидатов на пост наставника мюнхенцев со следующего сезона.

«Решение Хаби никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал Эберль.