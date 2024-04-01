Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • В «Баварии» прокомментировали решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»

    В «Баварии» прокомментировали решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»

    Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о решении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо продолжить работу в леверкузенском клубе. Испанец был одним из кандидатов на пост наставника мюнхенцев со следующего сезона.

    «Решение Хаби никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.

    Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал Эберль.

    • Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель ранее объявил об уходе из команды по завершении сезона.
    • После 27 туров Бундеслиги «Байер» лидирует с 73 очками. Мюнхенцы идут вторыми и отстают на 13 баллов.

    Новости по теме
    В «Реале» решили, кто станет преемником Анчелотти 1
    Хаби Алонсо отказал трем топ-клубам 2
    Стало известно, почему Хаби Алонсо отказал «Баварии» и «Ливерпулю» 2
    Источник: страница Bayern & Germany в соцсети X

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2024 11:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+