В «Баварии» прокомментировали решение Хаби Алонсо остаться в «Байере»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о решении главного тренера «Байера» Хаби Алонсо продолжить работу в леверкузенском клубе. Испанец был одним из кандидатов на пост наставника мюнхенцев со следующего сезона.
«Решение Хаби никак не повлияло на меня, поскольку мы уже давно рассматривали другие кандидатуры.
Хаби – достойный человек. Я знал его еще, когда работал в «Гладбахе» и вел с ним переговоры, а он возглавлял тогда «Сосьедад». Поэтому мне было очевидно, что он не покинет Леверкузен», – сказал Эберль.
- Нынешний главный тренер «Баварии» Томас Тухель ранее объявил об уходе из команды по завершении сезона.
- После 27 туров Бундеслиги «Байер» лидирует с 73 очками. Мюнхенцы идут вторыми и отстают на 13 баллов.