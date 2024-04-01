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    • Булыкин назвал иностранного тренера, который подойдет сборной России

    Булыкин назвал иностранного тренера, который подойдет сборной России

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможности назначения Жозе Моуринью главным тренером национальной команды.

    «Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболе. Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем – почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер – это всегда интересно», – сказал Булыкин.

    Сейчас главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Контракт с ним рассчитан до лета, но появлялась информация о возможном продлении соглашения еще на два года.

    • Моуринью покинул «Рому» в январе 2024 года и летом собирается вернуться к работе.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.04.2024 08:19
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1711952888
    3 вещи скажу для булыкина. 1) моур сказал, что никогда не пойдёт в россию 2) говорил, что сборные не для него. ему нужно 60 матчей в году, а не 15. в нашем случае ещё меньше 3) у него на столе лежат контракты от арабов. одна подпись - и он богат. наши такое предложить не смогут.
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    Алексей З
    1711956867
    Вроде недавно сватал его в Спартак , теперь в сборную, с чего бы это ? Никаких задач у сборной нет , ну и ради чего деньгами разбрасываться ? Похоже на пустую болтовню.
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    Krics
    1711962391
    Димон, Мостовой сказал ,кто не играл,тот не тренер,ихмо.
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