Булыкин назвал иностранного тренера, который подойдет сборной России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможности назначения Жозе Моуринью главным тренером национальной команды.

«Я бы хотел, чтобы Жозе Моуринью возглавил сборную России, при определенных обстоятельствах это может произойти. В футболе все возможно. Он очень опытный тренер, он может многое дать российскому футболе. Сейчас, конечно, навряд ли это случится, но в будущем – почему нет? Он может выстроить всю вертикаль сборных. Иностранный тренер – это всегда интересно», – сказал Булыкин.

Сейчас главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Контракт с ним рассчитан до лета, но появлялась информация о возможном продлении соглашения еще на два года.