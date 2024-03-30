Быстров – об ошибке зенитовца Адамова в Самаре: «Может, у него линза выпала»

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил результативную ошибку вратаря команды Дениса Адамова в 22-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Адамов ошибся на 1-й минуте, позволив забить Владиславу Шитову.

«Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, всe‑таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут… Что он хотел сделать? Выбить щекой? Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи», – сказал Быстров.