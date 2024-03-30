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  • Быстров – об ошибке зенитовца Адамова в Самаре: «Может, у него линза выпала»

Быстров – об ошибке зенитовца Адамова в Самаре: «Может, у него линза выпала»

30 марта 2024, 20:38
8

Бывший зенитовец Владимир Быстров оценил результативную ошибку вратаря команды Дениса Адамова в 22-м туре РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

  • Адамов ошибся на 1-й минуте, позволив забить Владиславу Шитову.

«Трудно объяснить его действия, потому что в центре поля были только игроки Самары. Странно. Может, всe‑таки у него одна линза выпала, если он носит линзы. Если бы хотел выбить мяч, сделал бы замах, а тут… Что он хотел сделать? Выбить щекой? Вратарский гол. Надо более концентрированным выходить на такие матчи», – сказал Быстров.

  • Адамов – воспитанник «Краснодара».
  • 26-летний уроженец Ульяновска стоит 900 тысяч евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Быстров Владимир Адамов Денис
Комментарии (8)
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Ziklop
1711822643
нога у него кривая!
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моэм
1711862102
В свете жёстких требований тренера к вратарю начинать игру ТОЛЬКО с паса . "привоз стал довольно распространённой ошибкой вратарей , и тут "отличались " вратари и покруче ....а линзы , а к ним и очки +8 , надо купить Быстрову , если в упор не видит очевидного.
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wlad wm--google
1711878436
Какая линза, просто была задача пропустить быстрый гол)))
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Сергей-Садковский-google
1711906381
Быстров сострил тупым концом)
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