Федотов назвал самого сильного игрока РПЛ, против которого доводилось играть его командам

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил влияние колумбийского форварда Джона Кордобы на игру «Краснодара».

– Самый сильный игрок, к которому вы готовили свою команду, против кого приходилось играть?

– Если мы берем российский чемпионат, то Кордоба. Много проблем, как говорится, любой команде доставляет. С ним «Краснодар» один, а без него «Краснодар», можно сказать, другой.