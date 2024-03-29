Федотов назвал самого сильного игрока РПЛ, против которого доводилось играть его командам

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил влияние колумбийского форварда Джона Кордобы на игру «Краснодара».
– Самый сильный игрок, к которому вы готовили свою команду, против кого приходилось играть?
– Если мы берем российский чемпионат, то Кордоба. Много проблем, как говорится, любой команде доставляет. С ним «Краснодар» один, а без него «Краснодар», можно сказать, другой.
- 30-летний Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года.
- В его составе он провел 75 матчей, забил 39 голов, отдал 18 передач.
Источник: YouTube-канал CSKA TV