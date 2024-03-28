Тренер «Рубина» рассказал о реакции команды на теракт в «Крокусе»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что внутри команды очень болезненно восприняли теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Трагедия произошла в прошлую пятницу.

В результате теракта погибли 143 человека.

«Рубин» передаст жертвам все средства с продажи билетов на матч с «Ахматом».

– Матч будет благотворительным. Как отнеслись к этому игроки?

– Когда такое случается, все спортивные события, всe остальное отходит на второй план. Мы прекрасно понимаем, что Всевышним нам дана одна жизнь. Когда вот так всe уходит, обрывается…

Наверное, нет ничего дороже, чем жизнь. Команда это воспринимает, конечно, очень болезненно.