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    • Семшов назвал две команды РПЛ с самым качественным футболом в весенней части сезона

    Семшов назвал две команды РПЛ с самым качественным футболом в весенней части сезона

    Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».

    По его мнению, эти две команды показывают наиболее качественную игру после зимней паузы.

    «Перед паузой «Ростов» обыграл «Краснодар», но сейчас опять была достаточно большая пауза, не успел возобновиться чемпионат.

    «Динамо» и «Ростов», наверное, показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата. Игра, думаю, будет достаточно интересная.

    Команды показывают футбол, который нравится зрителям: быстрый, скоростной, с обилием моментов и контролем мяча. Посмотрим, кто будет удачливее и сильнее», – заявил Семшов.

    • «Динамо» примет «Ростов» 29 марта.
    • У динамовцев в весенней части сезона 2 победы в чемпионате и поражение от «Зенита» в Кубке.
    • Ростовчане тоже выиграли оба матча в РПЛ, а в Кубке уступили ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии (2)
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    Ziklop
    1711610136
    остался пустяк, чтоб судьи не засудили! карточки в первом тайме раздадут Ростову и удалят игрока!
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