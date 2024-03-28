Семшов назвал две команды РПЛ с самым качественным футболом в весенней части сезона

Игорь Семшов высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом».
По его мнению, эти две команды показывают наиболее качественную игру после зимней паузы.
«Перед паузой «Ростов» обыграл «Краснодар», но сейчас опять была достаточно большая пауза, не успел возобновиться чемпионат.
«Динамо» и «Ростов», наверное, показывают самый качественный футбол на весеннем отрезке чемпионата. Игра, думаю, будет достаточно интересная.
Команды показывают футбол, который нравится зрителям: быстрый, скоростной, с обилием моментов и контролем мяча. Посмотрим, кто будет удачливее и сильнее», – заявил Семшов.
- «Динамо» примет «Ростов» 29 марта.
- У динамовцев в весенней части сезона 2 победы в чемпионате и поражение от «Зенита» в Кубке.
- Ростовчане тоже выиграли оба матча в РПЛ, а в Кубке уступили ЦСКА.