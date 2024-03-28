Ролан Гусев назвал сильнейшего российского футболиста

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высоко отозвался о форварде Константине Тюкавине.

– Костя – взрослый человек, сам принимает решения. Решение [о возможном переходе] будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» – недаром переподписал контракт.

А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.

– Почему?

– Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл – как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных – помимо голевого чутья и прочих качеств форварда.

Это настоящий спортсмен – в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя.