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    Ролан Гусев назвал сильнейшего российского футболиста

    Тренер «Динамо» Ролан Гусев высоко отозвался о форварде Константине Тюкавине.

    – Костя – взрослый человек, сам принимает решения. Решение [о возможном переходе] будет за ним, но, думаю, он счастлив в «Динамо» – недаром переподписал контракт.

    А мое мнение: это сильнейший форвард и сильнейший футболист в России.

    – Почему?

    – Я вот на сборах с Тюкавиным в падел-теннис играл – как он злится, как не любит проигрывать! Поражение и для меня времен карьеры игрока было чем-то страшным. Отличное качество, одно из главных костиных – помимо голевого чутья и прочих качеств форварда.

    Это настоящий спортсмен – в отца, многократного чемпиона мира по хоккею с мячом. Очень заряжен, с духом победителя.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне нападающий забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 26 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    AtticusFinch
    1711606558
    а я вот в шахматы играл с Черчесовым- не любит ****** проигрывать - наверно он лучший тренер мира...к примеру- логика железная...
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    liege
    1711609560
    Если делаeте cтавки -> bets-info.ru
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