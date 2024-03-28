Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве

Защитника «Локомотива» Марио Митая не все устраивает в Москве.
– Какие-то минусы у Москвы есть?
– Первое – это пробки. Я в них уже настоялся!
Второе – высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.
И третье – камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов.
- 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
- Албанцем интересуются в Серии А.
- В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).