Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве

Защитника «Локомотива» Марио Митая не все устраивает в Москве.

– Какие-то минусы у Москвы есть?

– Первое – это пробки. Я в них уже настоялся!

Второе – высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.

И третье – камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов.