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    • Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве

    Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве

    Защитника «Локомотива» Марио Митая не все устраивает в Москве.

    – Какие-то минусы у Москвы есть?

    – Первое – это пробки. Я в них уже настоялся!

    Второе – высокие цены практически на все (кроме бензина). Жизнь в Москве намного дороже, чем в Греции.

    И третье – камеры, которые контролируют скорость. Это вообще ужас, как они умудряются всех так ловить? У меня за прошлый год было пять-шесть штрафов.

    • 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
    • Албанцем интересуются в Серии А.
    • В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).

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    Источник: Sport24

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