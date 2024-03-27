Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Митай рассказал, какими русских представляют в Европе

    Защитник «Локомотива» Марио Митай раскрыл европейские представления о россиянах.

    – Какими были первые впечатления от России?

    – Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни – суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился в дребезги в первый же мой день в России. Русские – очень душевный, дружелюбный народ. Просто к ним нужно найти подход, дать понять, что ты свой парень.

    – Как тебе Москва?

    – Сразу понравилась, великолепный город. Лучше многих других европейских столиц. В Москве самые вкусные рестораны, в которых я когда-либо бывал. Мои любимые – Azur by Erdal и Bluefin.

    • 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
    • Албанцем интересуются в Серии А.
    • В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).

    Новости по теме
    Митай из «Локо» перечислил три вещи, которые ему не нравятся в Москве
    Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»
    Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги» 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.03.2024 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1711570697
    Маша Митяева... )
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+