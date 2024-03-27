Митай рассказал, какими русских представляют в Европе

Защитник «Локомотива» Марио Митай раскрыл европейские представления о россиянах.

– Какими были первые впечатления от России?

– Скажу честно: у меня был стереотип, что русские парни – суровые, жесткие мужики, которые практически всегда молчат. На Западе все так думают. Но этот миф разбился в дребезги в первый же мой день в России. Русские – очень душевный, дружелюбный народ. Просто к ним нужно найти подход, дать понять, что ты свой парень.

– Как тебе Москва?

– Сразу понравилась, великолепный город. Лучше многих других европейских столиц. В Москве самые вкусные рестораны, в которых я когда-либо бывал. Мои любимые – Azur by Erdal и Bluefin.