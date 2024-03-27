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    • Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»

    Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»

    Защитник «Локомотива» Марио Митай вспомнил обстоятельства своего трансфера из АЕКа.

    «Переговоры о моeм трансфере шли два месяца. За это время я успел посмотреть разные видео на ютубе про вашу страну и про текущую ситуацию. Но я прекрасно отдавал себе отчeт в том, что невозможно судить о месте, не побывав там – сколько бы ты видео ни посмотрел.

    Конечно, мне было боязно ехать в Россию – незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить? Я ни секунды не жалел о том, что приехал», – сказал албанец.

    • 20-летний Митай в «Локо» с 2022 года.
    • Албанцем интересуются в Серии А.
    • В ближайшем туре «Локо» сыграет с «Краснодаром» дома (31 марта).

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    Источник: Sport24

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