Митай: «Конечно, было боязно ехать в Россию, но зачем жить без риска?»

Защитник «Локомотива» Марио Митай вспомнил обстоятельства своего трансфера из АЕКа.

«Переговоры о моeм трансфере шли два месяца. За это время я успел посмотреть разные видео на ютубе про вашу страну и про текущую ситуацию. Но я прекрасно отдавал себе отчeт в том, что невозможно судить о месте, не побывав там – сколько бы ты видео ни посмотрел.

Конечно, мне было боязно ехать в Россию – незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить? Я ни секунды не жалел о том, что приехал», – сказал албанец.