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    • Сааведра из «Сочи» назвал период истории России, который знает лучше всего

    Сааведра из «Сочи» назвал период истории России, который знает лучше всего

    Зимний новичок «Сочи» Игнасио Сааведра знаком с историей России.

    – Если бы не футбол, чем бы занимались?

    – Наверное, стал бы учителем истории. Мне нравится эта профессия. Именно учителя оказали большое влияние на мою жизнь. Так что это очень хорошая профессия.

    – Почему именно учителем истории?

    – Мне всегда история была интересна: узнавать о Чили, о других странах, о древнем мире. Я даже немного знаю историю России: период царей, особенно период Николая II. После него в стране сменился режим, был образован Советский Союз. Эти исторические моменты у нас хорошо преподают.

    • Опорник перешел из «Универсидад Католики» как свободный агент.
    • В сезоне РПЛ Сааведра провел 2 матча.
    • Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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