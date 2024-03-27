Сааведра из «Сочи» назвал период истории России, который знает лучше всего

Зимний новичок «Сочи» Игнасио Сааведра знаком с историей России.
– Если бы не футбол, чем бы занимались?
– Наверное, стал бы учителем истории. Мне нравится эта профессия. Именно учителя оказали большое влияние на мою жизнь. Так что это очень хорошая профессия.
– Почему именно учителем истории?
– Мне всегда история была интересна: узнавать о Чили, о других странах, о древнем мире. Я даже немного знаю историю России: период царей, особенно период Николая II. После него в стране сменился режим, был образован Советский Союз. Эти исторические моменты у нас хорошо преподают.
- Опорник перешел из «Универсидад Католики» как свободный агент.
- В сезоне РПЛ Сааведра провел 2 матча.
- Игрок стоит 1,2 миллиона евро.