Сааведра из «Сочи» назвал период истории России, который знает лучше всего

Зимний новичок «Сочи» Игнасио Сааведра знаком с историей России.

– Если бы не футбол, чем бы занимались?

– Наверное, стал бы учителем истории. Мне нравится эта профессия. Именно учителя оказали большое влияние на мою жизнь. Так что это очень хорошая профессия.

– Почему именно учителем истории?

– Мне всегда история была интересна: узнавать о Чили, о других странах, о древнем мире. Я даже немного знаю историю России: период царей, особенно период Николая II. После него в стране сменился режим, был образован Советский Союз. Эти исторические моменты у нас хорошо преподают.