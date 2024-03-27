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    • Игнатьев прокомментировал возможное продление контракта Карпина со сборной России

    Игнатьев прокомментировал возможное продление контракта Карпина со сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев сказал, стоит ли продлевать соглашение с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

    «Валерий Карпин этого заслуживает. При той политической ситуации, в которой находится наш футбол, сборной России не предстоит участвовать в серьeзных баталиях, только товарищеские матчи. И здесь тренерский штаб Карпина сделал всe, чтобы показать весь слой лучших футболистов, которые способны играть за сборную команду.

    Результат, как правило, уходил на второй план, потому что по-настоящему состязательных игр не было, кроме матча с Сербией. Не представляло особого труда одолеть наших соперников. Увидеть возможности наших футболистов в неискажeнном виде не представляется возможным.

    Когда мы вернeмся на чемпионаты Европы и мира, тогда можно будет говорить и ставить какую-то оценку Карпину. Команда меняет своe лицо, она развивается. Особенно это было видно по последней игре. Был виден почерк тренера.

    У Карпина есть умение коммуницировать с футболистами, они воспринимают его идеи. Я не слышал ни от одного игрока, чтобы он как-то нелестно отозвался о главном тренере. Правильно делают, что хотят его подписать. А дальше будут играть, будем смотреть», – сказал Игнатьев.

    • Нынешнее соглашение Карпина истекает летом.
    • РФС предложит ему новый двухлетний контракт.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии (1)
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    Suvorov71
    1711535181
    Вот и хорошо, Крапин сильнейший тренер сейчас в России, так что пусть продолжает работать
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