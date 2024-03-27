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    Сааведра из «Сочи» сравнил уровень жизни в России и Чили

    Зимний новичок «Сочи» Игнасио Сааведра высказался об уровне жизни в России.

    – Уровень жизни в Чили сопоставим с российским?

    – Здесь надо учитывать, что Россия – огромная страна по сравнению с Чили. У вас одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью.

    – Уже успели удивиться ценам в Сочи?

    – Цены плюс-минус одинаковые, так что не удивился. Может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле.

    – Чего вам не хватает в Сочи?

    – В первую очередь семьи, потому что она очень далеко. Также в Чили я везде могу говорить на родном языке. Здесь же в городе пока трудно коммуницировать с людьми, поэтому хочу выучить язык, чтобы стало проще.

    • Опорник перешел из «Универсидад Католики» как свободный агент.
    • В сезоне РПЛ Сааведра провел 2 матча.
    • Игрок стоит 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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