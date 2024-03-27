Сааведра из «Сочи» сравнил уровень жизни в России и Чили

Зимний новичок «Сочи» Игнасио Сааведра высказался об уровне жизни в России.

– Уровень жизни в Чили сопоставим с российским?

– Здесь надо учитывать, что Россия – огромная страна по сравнению с Чили. У вас одна из самых больших экономик в мире. Но если говорить о жизни обычных людей, то не вижу большой разницы. Сочи лично мне очень напоминает наши города. Единственное, здесь город показался мне очень спокойным и безопасным, тогда как в Чили есть районы, в которых опасно гулять ночью.

– Уже успели удивиться ценам в Сочи?

– Цены плюс-минус одинаковые, так что не удивился. Может быть, из-за изменения курса валют цены на еду в России подешевле.

– Чего вам не хватает в Сочи?

– В первую очередь семьи, потому что она очень далеко. Также в Чили я везде могу говорить на родном языке. Здесь же в городе пока трудно коммуницировать с людьми, поэтому хочу выучить язык, чтобы стало проще.