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    • Товарищеский матч. Испания упустила победу над Бразилией (3:3), у Родри дубль с пенальти

    Товарищеский матч. Испания упустила победу над Бразилией (3:3), у Родри дубль с пенальти

    Сборная Испании в товарищеской встрече сыграла вничью с Бразилией. Дубль с пенальти у хозяев оформил полузащитник Родри.

    Бразилию спас пенальти Лукаса Пакеты на 90+6 минуте.

    У Бразилии также забили футболисты «Реала» Родриго и Эндрик (присоединится к мадридцам летом).

    Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Товарищеский матч

    Испания – Бразилия – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Родри, 12 (с пенальти); 2:0 – Ольмо, 36; 2:1 – Родриго, 40; 2:2 – Эндрик, 50; 3:2 – Родри, 87 (с пенальти); 3:3 – Пакета, 90+6 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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