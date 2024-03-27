Товарищеский матч. Испания упустила победу над Бразилией (3:3), у Родри дубль с пенальти

Сборная Испании в товарищеской встрече сыграла вничью с Бразилией. Дубль с пенальти у хозяев оформил полузащитник Родри.

Бразилию спас пенальти Лукаса Пакеты на 90+6 минуте.

У Бразилии также забили футболисты «Реала» Родриго и Эндрик (присоединится к мадридцам летом).

Встреча прошла на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Товарищеский матч

Испания – Бразилия – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Родри, 12 (с пенальти); 2:0 – Ольмо, 36; 2:1 – Родриго, 40; 2:2 – Эндрик, 50; 3:2 – Родри, 87 (с пенальти); 3:3 – Пакета, 90+6 (с пенальти).