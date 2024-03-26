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    Тарханов назвал идеального тренера для сборной России

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию о планирующемся продлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    «С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он лучше всех сейчас в курсе всего. На данный момент он идеальный вариант для сборной России», – сказал Тарханов.

    • Карпин в сборной с 2021 года.
    • С 2022 года Россия отстранена от международного футбола.
    • В июне россияне проведут товарищеский матч с Белоруссией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.03.2024 22:15
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    Комментарии (1)
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    mutabor0992
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    "Он лучше всех сейчас в курсе всего."-СУПЕРФРАЗА!Расшифруйте.Срочно криптографов в студию.И еще один нюанс...Как можно утверждать о развитии,если нет официальных(соревновательных) матчей?Саша "два раза" Тарханов ЖЖЕТ неподетски.
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