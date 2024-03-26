Тарханов назвал идеального тренера для сборной России

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал информацию о планирующемся продлении главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«С Карпиным нужно продлевать контракт, мне нравится его работа со сборной. Он вызывает много игроков, особенно молодых, развивает команду. Он лучше всех сейчас в курсе всего. На данный момент он идеальный вариант для сборной России», – сказал Тарханов.