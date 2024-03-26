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    Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии

    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии, где выступал за «Вест Хэм».

    «Сан-Паулу, Лондон и Москва – три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии, – мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне.

    Топ-3 лучших городов? Все эти города, которые я назвал, заслуживают находиться на первой строчке», – сказал Бальбуэна.

    • Парагваец в России с 2021 года.
    • В 2022-2023 годах Фабиан прерывал контракт, воспользовавшись правом ФИФА.
    • У Бальбуэны контракт с «Динамо» до лета 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    26.03.2024 22:02
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