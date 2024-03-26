Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна сравнил жизнь в России и Англии, где выступал за «Вест Хэм».

«Сан-Паулу, Лондон и Москва – три крупнейших города для меня. В России жить так же прекрасно, как и в Англии, – мне максимально комфортно, уровень жизни здесь на очень высоком уровне.

Топ-3 лучших городов? Все эти города, которые я назвал, заслуживают находиться на первой строчке», – сказал Бальбуэна.