Булыкин считает, что игрокам нужно платить за выступление за сборную

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, нужно ли игрокам платить за выступление за сборные.

«Для многих игроков премиальные в сборной – это дополнительный бонус. Вряд ли нужно играть за сборную бесплатно. Эти бонусы очень приятные и мотивирующие. Конечно, они должны быть.

Патриотизм есть так и так, сколько бы денег ни платили или вовсе бесплатно играли, но он всe равно существует. Но приятный бонус – это всегда дополнительная мотивация. Она должна быть. Понятно, что миллион долларов для Килиана Мбаппе – ни о чeм, но не для молодых ребят», – сказал Булыкин.