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    • Булыкин считает, что игрокам нужно платить за выступление за сборную

    Булыкин считает, что игрокам нужно платить за выступление за сборную

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, нужно ли игрокам платить за выступление за сборные.

    «Для многих игроков премиальные в сборной – это дополнительный бонус. Вряд ли нужно играть за сборную бесплатно. Эти бонусы очень приятные и мотивирующие. Конечно, они должны быть.

    Патриотизм есть так и так, сколько бы денег ни платили или вовсе бесплатно играли, но он всe равно существует. Но приятный бонус – это всегда дополнительная мотивация. Она должна быть. Понятно, что миллион долларов для Килиана Мбаппе – ни о чeм, но не для молодых ребят», – сказал Булыкин.

    • Ранее Мбаппе заявил, что игроки не должны получать бонусы за матчи за сборную.
    • Килиан – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Он чемпион мира 2018 года.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Krics
    1711462767
    Патриотизм-за деньги? Это, что-то новое,ихмо.
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    ...уефан
    1711463234
    ...женщине всегда приятнее, когда по-любви, да ещё и за деньги. Мотивация запредельная!)...
    Ответить
    The only one
    1711464569
    Бедные, бедные футболёры... Последний ... без хлеба доедают. Бабковая мотивация им нужна для игры в сборной. Дожили...
    Ответить
    TIMOTHY
    1711465417
    Может не за все игры и нужно! За финал например,чемпионата мира!)
    Ответить
    timon2401
    1711465452
    Правильнее было бы, сыграли хорошо, поклон и уважуха! Плохо сыграли, на СВО! Играли бы как последний раз в жизни))
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    k611
    1711466577
    Сыграют хорошо заплатить, сыграют плохо пусть штраф платят.
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