Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мусаев заявил, что заслужил тренировать «Краснодар»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своем становлении.

    «Стал ли я самостоятельным тренером после ухода из «Краснодара»? Мне трудно сказать. Вы поймите, это наша проблема большая, то, что, допустим, свой тренер, я сам из Краснодара, становится тренером [первой команды]. У меня были большие успехи в юношеском футболе, мы выигрывали чемпионаты, Кубок, молодeжное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодeжной сборной в основу.

    Даже сейчас те, кто играет, и Сперцян, и Черников, и Сафонов, это все те ребята, в которых я принял большое участие в их воспитании. Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, я родственник президента.

    Я много лет работал и считаю, что я заслужил это право быть тренером «Краснодара». И у всех, у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает Гильермо Абаскаль. «Спартак» становится третьим, все [говорят]: «Ок, это супертренер, лучший молодой тренер». А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру: Ну это, наверное, Николаевич [Сергей Галицкий] тренирует». Это для меня не было проблемой», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Мусаев вернулся в «Краснодар» несколько дней назад.
    • Контракт рассчитан до конца сезона.
    • Краснодарцы на очко отстают от 1-го места РПЛ.

    Новости по теме
    Мусаев назвал команду, которую считает игровым ориентиром для «Краснодара» 5
    Червиченко призвал «похоронить» чемпионскую интригу в РПЛ 1
    Ивич высказался о возможности назначения в «Спартак» 21
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:12
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1711461060
    Я ,да я ... Головка от Сергея" ! . Не "заслужил " ,а выслужил тогда-уж . Блин .,ну ничего не имел против . Крепкий тренер и парень неплохой . Был . Ну как так -то ? Только к власти приблизился и уже сразу такое .. "Что ж такое? Были люди как люди, и вдруг все стали кретины. Парадокс! " (с)
    Ответить
    TIMOTHY
    1711463279
    Чё то уж больно ты разговорился и не по делу! Ещё и великого тренера народной зацепил)
    Ответить
    The only one
    1711464351
    Удачи, Мурад!
    Ответить
    MazaiNN
    1711465583
    Делом докажи. Видно будет кто чего достоин.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+