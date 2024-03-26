Мусаев заявил, что заслужил тренировать «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своем становлении.

«Стал ли я самостоятельным тренером после ухода из «Краснодара»? Мне трудно сказать. Вы поймите, это наша проблема большая, то, что, допустим, свой тренер, я сам из Краснодара, становится тренером [первой команды]. У меня были большие успехи в юношеском футболе, мы выигрывали чемпионаты, Кубок, молодeжное первенство, играли ярко. Я дал много футболистов молодeжной сборной в основу.

Даже сейчас те, кто играет, и Сперцян, и Черников, и Сафонов, это все те ребята, в которых я принял большое участие в их воспитании. Я не просто так стал тренером, потому что, не знаю, я родственник президента.

Я много лет работал и считаю, что я заслужил это право быть тренером «Краснодара». И у всех, у многих непонятная реакция. Условно, я не хочу говорить плохо о своих коллегах, но приезжает Гильермо Абаскаль. «Спартак» становится третьим, все [говорят]: «Ок, это супертренер, лучший молодой тренер». А когда свой тренер становится третьим и показывает яркую игру: Ну это, наверное, Николаевич [Сергей Галицкий] тренирует». Это для меня не было проблемой», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».