Митрофанов: «Спаллетти влюблен в Россию, хотел тренировать нашу сборную»

Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о любви экс-тренера команды Лучано Спаллетти к России.

«Спаллетти хотел доказать, что он тренер-победитель, ведь до «Зенита» он не завоевывал титулов. Лучано верил, что работой в России он и в Италии докажет, что он является тренером-чемпионом. При этом Спаллетти и когда работал в «Зените», и после хотел возглавить сборную России.

Лучано влюблен в нашу страну. Уходя из клуба, он мне прямо это сказал. Лучано считал, что в наше стране есть много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Спаллетти был убежден, что российские игроки многое могут, но им надо только раскрыть мозги и придать уверенности», – сказал Митрофанов.