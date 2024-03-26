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    • Митрофанов: «Спаллетти влюблен в Россию, хотел тренировать нашу сборную»

    Митрофанов: «Спаллетти влюблен в Россию, хотел тренировать нашу сборную»

    Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о любви экс-тренера команды Лучано Спаллетти к России.

    «Спаллетти хотел доказать, что он тренер-победитель, ведь до «Зенита» он не завоевывал титулов. Лучано верил, что работой в России он и в Италии докажет, что он является тренером-чемпионом. При этом Спаллетти и когда работал в «Зените», и после хотел возглавить сборную России.

    Лучано влюблен в нашу страну. Уходя из клуба, он мне прямо это сказал. Лучано считал, что в наше стране есть много сильных игроков и большой потенциал, что мы сами себя недооцениваем. Спаллетти был убежден, что российские игроки многое могут, но им надо только раскрыть мозги и придать уверенности», – сказал Митрофанов.

    • Итальянец был в «Зените» в 2009-2014 годах.
    • Он дважды приводил команду к чемпионству.
    • Сейчас Спаллетти тренирует сборную Италии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1711458902
    Как бы Митрофанов вам "раскрыть мозги " ? Деньги любил Спаллетти, в России их много давали, а влюблён он в Италию.
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    Цугундeр
    1711461367
    " Ой дурак.." (
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    TIMOTHY
    1711465315
    Спагетти от Спаллети )
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    Suvorov71
    1711465406
    Спартак этого Спагетти поставил на колени, вот силен тренер помойный
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    k611
    1711466672
    Платили хорошо, не волонтёром же он был.
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