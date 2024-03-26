Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Мусаев назвал команду, которую считает игровым ориентиром для «Краснодара»

    Мусаев назвал команду, которую считает игровым ориентиром для «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о стиле команды.

    «От каких принципов отталкивался, когда впервые возглавил «Краснодар»? Тогда был стиль «Краснодара», об этом все говорили, и это то, на что мы отталкивались в Академии, в каждой команде, в молодeжной команде. Наверное, зародился он, когда ещe был Кононов, хотя говорят, что ещe раньше с Ташуевым. Я плохо помню это, но они играли. Я с Калешиным разговаривал, он тогда был в этой команде, он говорит, что там было много игры низом, то есть был хороший футбол.

    Но для меня это Кононов. Всe, что я помню, эти все комбинации, это зародилось. Особенно там игроки были очень подходящие под эту манеру игры, и это было от Кононова. И был стиль. И, конечно, мы думали, как этот стиль можно сделать лучше, все думали.

    И, допустим, в тот момент был Маурицио Сарри в «Наполи». Это было, по мне, идеальное воплощение стиля «Краснодара». Короткий средний пас, одно-два касания, высокий прессинг, выход низом. И я Сергею Николаевичу Галицкому показывал нарезки, я ещe был тренером. Я говорю, посмотрите, как играет «Наполи». Это прям то, краснодарское.

    То есть тогда Краснодар не играл с высоким прессингом, было очень много владений, атаки через центр. Но мне казалось, чтобы этот футбол был более современным, это надо высокий прессинг обязательно, и чуть-чуть разнообразить, не только через центр. Все знали, что центр можно закрыть. И вот тогда футбол Сарри был, я даже показывал футболистам тогда эти все моменты, нарезки», – сказал Мусаев на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Мусаев вернулся в «Краснодар» несколько дней назад.
    • Контракт рассчитан до конца сезона.
    • Упомянутый Сарри сейчас без работы.

    Новости по теме
    Мусаев заявил, что заслужил тренировать «Краснодар» 4
    Червиченко призвал «похоронить» чемпионскую интригу в РПЛ 1
    Ивич высказался о возможности назначения в «Спартак» 21
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1711457121
    ...посмотрим, как оно и что будет. В любом случае, Краснодару удачи!...
    Ответить
    Таврида
    1711460692
    Футбол Сарри в Челси соперники быстро раскусили и придавили, МанСити 6-0 вообще под орех разделал.
    Ответить
    Спартач80
    1711460698
    Ну так и верните Кононова, а Мусаев его главный помощник, с кураторством всей молодёжи...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+