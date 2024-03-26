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    Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине

    Семье вингера «Бенфики» Анхеля ди Марии пригрозили смертью в Аргентине. Ранее футболист негативно высказался о незаконном обороте наркотиков в его родном городе Росарио. В последнее время губернатор провинции Санта-Фе, где находится город, Максимилиано Пульяр начал борьбу с так называемым «наркотерроризмом».

    Ночью к дому, где обычно останавливается игрок приезжая в Аргентину, подъехали неизвестные и оставили послание: «Скажите своему сыну Анхелю не возвращаться в Росарио. Если он не послушается, мы убьем кого-то из вашей семьи. Вас не спасет даже Максимилиано Пульяро. Мы разбрасываем не маленькие бумажки, а мертвых людей».

    Когда автомобиль отъехал от дома на высокой скорости, раздались четыре выстрела. Подобные угрозы в Росарио не являются редкостью.

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что обсудил случившееся с Ди Марией. По словам тренера, вингер выйдет в старте сборной Аргентины в товарищеском матче с Коста-Рикой, несмотря на происшествие.

    • Угрозы поступили на фоне информации о возможном возвращении вингера в «Росарио Сентраль», где он выступал с 2001 по 2007 годы.
    • Срок контракта Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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    Источник: TyC Sports

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