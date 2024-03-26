Семья Ди Марии получила угрозы в Аргентине

Семье вингера «Бенфики» Анхеля ди Марии пригрозили смертью в Аргентине. Ранее футболист негативно высказался о незаконном обороте наркотиков в его родном городе Росарио. В последнее время губернатор провинции Санта-Фе, где находится город, Максимилиано Пульяр начал борьбу с так называемым «наркотерроризмом».

Ночью к дому, где обычно останавливается игрок приезжая в Аргентину, подъехали неизвестные и оставили послание: «Скажите своему сыну Анхелю не возвращаться в Росарио. Если он не послушается, мы убьем кого-то из вашей семьи. Вас не спасет даже Максимилиано Пульяро. Мы разбрасываем не маленькие бумажки, а мертвых людей».

Когда автомобиль отъехал от дома на высокой скорости, раздались четыре выстрела. Подобные угрозы в Росарио не являются редкостью.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что обсудил случившееся с Ди Марией. По словам тренера, вингер выйдет в старте сборной Аргентины в товарищеском матче с Коста-Рикой, несмотря на происшествие.