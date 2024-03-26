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    • Словения – Португалия: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Словения – Португалия: прогноз на товарищеский матч, 26 марта

    Во вторник, 26 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Словении и Португалии. Матч пройдет в Любляне, начало – в 22:45 (мск).

    Словения

    Команда Матьяжа Кека в рейтинге ФИФА находится на 55-м месте. Словения в отборочной группе к Евро-2024 набрала 22 очка, заняла 2-е место (уступила Дании по дополнительным показателям) и прошла в финальную стадию.

    В квалификации словенцы добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения при разнице мячей 20:9.

    Португалия

    Португалия в рейтинге ФИФА занимает 7-е место. Подопечные Роберто Мартинеса с 30 очками уверенно победили в отборочной группе J к Евро-2024, добыв 10 побед в 10 играх при разнице мячей 36:2.

    Очные встречи

    В официальных матчах команды не встречались.

    Прогноз на матч Словения – Португалия

    По игре и составу сборная Португалии выглядит солиднее своего соперника. Несмотря на товарищеский статус игры, преимущество будет на стороне гостей, но и хозяева не станут отсиживаться в обороне. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.87.

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    Источник: «Бомбардир»

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