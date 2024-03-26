Во вторник, 26 марта, в товарищеском матче сыграют сборные Словении и Португалии. Матч пройдет в Любляне, начало – в 22:45 (мск).

Словения

Команда Матьяжа Кека в рейтинге ФИФА находится на 55-м месте. Словения в отборочной группе к Евро-2024 набрала 22 очка, заняла 2-е место (уступила Дании по дополнительным показателям) и прошла в финальную стадию.

В квалификации словенцы добыли 7 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения при разнице мячей 20:9.

Португалия

Португалия в рейтинге ФИФА занимает 7-е место. Подопечные Роберто Мартинеса с 30 очками уверенно победили в отборочной группе J к Евро-2024, добыв 10 побед в 10 играх при разнице мячей 36:2.

Очные встречи

В официальных матчах команды не встречались.

Прогноз на матч Словения – Португалия

По игре и составу сборная Португалии выглядит солиднее своего соперника. Несмотря на товарищеский статус игры, преимущество будет на стороне гостей, но и хозяева не станут отсиживаться в обороне. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.87.