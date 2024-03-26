Игнатьев высказался об игре «Спартака» без Промеса

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, что вингер «Спартака» Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, уже не вернется в команду.

«Никто не знает, чем закончится история с Промесом, но складывается ощущение, что в «Спартак» он уже не вернется. Да, конечно, это потеря для красно-белых, потому что Промес был одним из ведущих игроков. Но «Спартак» уже научился играть без Промеса – в игре с «Зенитом» они неплохо справлялись. В любом случае нужно понимать, что Промес – это не весь «Спартак». Что, разве Зиньковский намного хуже Промеса? Я так не думаю», – сказал Игнатьев.