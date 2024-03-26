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    Игнатьев высказался об игре «Спартака» без Промеса

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, что вингер «Спартака» Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, уже не вернется в команду.

    «Никто не знает, чем закончится история с Промесом, но складывается ощущение, что в «Спартак» он уже не вернется. Да, конечно, это потеря для красно-белых, потому что Промес был одним из ведущих игроков. Но «Спартак» уже научился играть без Промеса – в игре с «Зенитом» они неплохо справлялись. В любом случае нужно понимать, что Промес – это не весь «Спартак». Что, разве Зиньковский намного хуже Промеса? Я так не думаю», – сказал Игнатьев.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    oyabun
    1711432313
    Капитан Очевидность. И да, Спартак без Промеса многое потерял в креативности и завершении атак. И пока никто с Промесом у нас и рядом не стоит. Летом надо находить достойную замену. А этот сезон и так уже потерян.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711438529
    Спартак это сборище клоунов вместе с тренером
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    VPERDIV SPARTAK
    1711439073
    Колхозный дворовой футбол Спартака никому не нужен! Сами болелы не ходят на стадион позориться
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