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    • «Наполи» может продать Осимхена дешевле заявленной суммы отступных

    «Наполи» может продать Осимхена дешевле заявленной суммы отступных

    «Челси», «Арсенал» и «ПСЖ» готовы предложить «Наполи» 90 миллионов евро за трансфер нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

    В контракт форварда указана сумма отступных – 120-130 миллионов евро. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис может продать игрока немного дешевле, учитывая тот факт, что он уже принял решение уйти. Отмечается, что Осимхен не хочет больше играть в Серии А.

    • В этом сезоне нигериец провел 24 матча, забил 13 голов и отдал 4 передачи.
    • 25-летний Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года после перехода из «Лилля».
    • Его контракт с неаполитанцами истекает летом 2026 года.

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    Источник: Football Italia

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