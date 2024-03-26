«Наполи» может продать Осимхена дешевле заявленной суммы отступных

«Челси», «Арсенал» и «ПСЖ» готовы предложить «Наполи» 90 миллионов евро за трансфер нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

В контракт форварда указана сумма отступных – 120-130 миллионов евро. Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис может продать игрока немного дешевле, учитывая тот факт, что он уже принял решение уйти. Отмечается, что Осимхен не хочет больше играть в Серии А.