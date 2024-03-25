Журналист предположил, какой план был у Промеса до ареста в ОАЭ

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что Квинси Промес не собирался всю жизнь скрываться от нидерландского правосудия.
Он предположил, что 32-летний футболист просто не хотел досрочно завершать профессиональную карьеру.
«Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика.
Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении», – сказал Каптейнс.
- Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
- На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.