Журналист предположил, какой план был у Промеса до ареста в ОАЭ

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что Квинси Промес не собирался всю жизнь скрываться от нидерландского правосудия.

Он предположил, что 32-летний футболист просто не хотел досрочно завершать профессиональную карьеру.

«Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика.

Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении», – сказал Каптейнс.