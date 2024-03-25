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    • Журналист предположил, какой план был у Промеса до ареста в ОАЭ

    Журналист предположил, какой план был у Промеса до ареста в ОАЭ

    Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс считает, что Квинси Промес не собирался всю жизнь скрываться от нидерландского правосудия.

    Он предположил, что 32-летний футболист просто не хотел досрочно завершать профессиональную карьеру.

    «Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика.

    Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении», – сказал Каптейнс.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.03.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711398365
    Кажется это наркобарон думать совсем не может
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