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    • Булыкин назвал идеального тренера для «Спартака» – он дважды выигрывал ЛЧ

    Булыкин назвал идеального тренера для «Спартака» – он дважды выигрывал ЛЧ

    Дмитрий Булыкин рассказал, кого хочет видеть на посту главного тренера «Спартака».

    «Спартаку» надо было давно менять тренера. Нужно посмотреть, как команда будет выглядеть после паузы на сборные.

    Абаскалю надо дать 2-3 игры на исправление ситуации. Если не будет результата, тогда нужно приглашать другого тренера, который подготовит «Спартак» к новому сезону.

    После двух неудачных результатов красно-белым можно забыть про место в тройке. Думаю, многие в руководстве недовольны работой Абаскаля.

    Идеальный тренер для «Спартака» – Моуринью», – заявил Булыкин.

    • «Рома» отправила Моуринью в отставку 16 января.
    • Тренер выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером».
    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.03.2024 22:49
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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1711397904
    У этих нищебродов денег на поле нет то )) какой им Маур)
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