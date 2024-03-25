Черчесов сожалеет, что не успел поработать с Захаряном

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе Арсена Захаряна.

– Захарян провел разный период для себя в Испании. Но все отметили, что теперь он другой игрок.

– Жалко, что я не смог с Захаряном поработать. Перед Евро я вызвал его, но он приболел и уехал со сборов, провел одну тренировку. Мы поговорили – приятный парень.

Сейчас Арсен этот шаг сделал, играет в Испании, практически все игры я смотрю. Но по этому матчу [с Сербией] я бы не стал что‑то говорить, команда вела в счете, он вышел и добавил определенных красок.

Давайте посмотрим, потому что я не на словах знаю, что такое играть в другой лиге, требования высокие.

– Карпин по тренировочному процессу говорил, что мышление стало другое, более быстрое.

– Там ты в той среде, где нужно быстро соображать… Не будешь соображать – не будешь успевать. Главное, что у Арсена есть тот уровень, на который можно выйти.