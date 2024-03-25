Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Черчесов сожалеет, что не успел поработать с Захаряном

    Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе Арсена Захаряна.

    – Захарян провел разный период для себя в Испании. Но все отметили, что теперь он другой игрок.

    – Жалко, что я не смог с Захаряном поработать. Перед Евро я вызвал его, но он приболел и уехал со сборов, провел одну тренировку. Мы поговорили – приятный парень.

    Сейчас Арсен этот шаг сделал, играет в Испании, практически все игры я смотрю. Но по этому матчу [с Сербией] я бы не стал что‑то говорить, команда вела в счете, он вышел и добавил определенных красок.

    Давайте посмотрим, потому что я не на словах знаю, что такое играть в другой лиге, требования высокие.

    – Карпин по тренировочному процессу говорил, что мышление стало другое, более быстрое.

    – Там ты в той среде, где нужно быстро соображать… Не будешь соображать – не будешь успевать. Главное, что у Арсена есть тот уровень, на который можно выйти.

    • В августе футболист перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
    • Он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
    • В марте Захаряна впервые вызвали в сборную после трансфера в Испанию.

    Новости по теме
    Черчесов оценил нынешний уровень сборной России 1
    Черчесов высказался об отмене матча Россия – Парагвай
    Пономарев предложил тренера на замену Карпину в сборной России 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+