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    Экс-тренер «Анжи» рассказал о тюрьмах в Нидерландах

    Тренер Желько Петрович, входивший в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи», описал, в каких условиях Квинси Промес проведет ближайшие годы в случае экстрадиции в Нидерланды.

    – В Нидерландах тюрьмы как отели. Тебе там приносят завтрак, обед и ужин, можешь смотреть телевизор, можешь гулять, заниматься спортом, работать – все, что душе угодно.

    Там тюрьмы отличаются от исправительных заведений в большинстве стран.

    – Получается, у Промеса есть перспектива провести около 7 лет в райском месте?

    – Не совсем райском, все же твоя свобода ограничена. Плюс для его имиджа, как футболиста сборной, это тоже не будет плюсом.

    Но если бы передо мной поставили выбор, в тюрьму какой страны попасть, точно выбрал бы Нидерланды.

    • Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине его приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1711376413
    Их тюряга пансионат 5 звёзд по сравнению с нашей Колымой, Магаданом или Воркутой. С такой тяжёлой статьёй как у губошлёпа надо его на нашу зону. Гыгыгы
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    ...уефан
    1711377752
    ...третий раз ресурс эту ересь вбрасывает. Реклама нидерландских тюрем)...
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