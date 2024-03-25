Экс-тренер «Анжи» рассказал о тюрьмах в Нидерландах

Тренер Желько Петрович, входивший в штаб Гуса Хиддинка в «Анжи», описал, в каких условиях Квинси Промес проведет ближайшие годы в случае экстрадиции в Нидерланды.

– В Нидерландах тюрьмы как отели. Тебе там приносят завтрак, обед и ужин, можешь смотреть телевизор, можешь гулять, заниматься спортом, работать – все, что душе угодно.

Там тюрьмы отличаются от исправительных заведений в большинстве стран.

– Получается, у Промеса есть перспектива провести около 7 лет в райском месте?

– Не совсем райском, все же твоя свобода ограничена. Плюс для его имиджа, как футболиста сборной, это тоже не будет плюсом.

Но если бы передо мной поставили выбор, в тюрьму какой страны попасть, точно выбрал бы Нидерланды.