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    • Вице-президент РФС – о позиции УЕФА по России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»

    Вице-президент РФС – о позиции УЕФА по России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»

    Вице-президент РФС Денис Соловьев раскритиковал УЕФА из-за непоследовательности в отношении России и Израиля.

    «Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.

    Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», – сказал Соловьев.

    • Вероятно, команды из России смогут вернуться в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА только после завершения СВО.
    • Бан действует с конца февраля 2022 года.
    • Конфликт с участием Израиля обострился прошлой осенью.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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