Вице-президент РФС – о позиции УЕФА по России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»

Вице-президент РФС Денис Соловьев раскритиковал УЕФА из-за непоследовательности в отношении России и Израиля.

«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.

Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», – сказал Соловьев.