Вице-президент РФС – о позиции УЕФА по России и Израилю: «Двойные стандарты чистой воды»

Вице-президент РФС Денис Соловьев раскритиковал УЕФА из-за непоследовательности в отношении России и Израиля.
«Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.
Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц», – сказал Соловьев.
- Вероятно, команды из России смогут вернуться в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА только после завершения СВО.
- Бан действует с конца февраля 2022 года.
- Конфликт с участием Израиля обострился прошлой осенью.