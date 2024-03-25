В РФС сравнили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым

Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал странной ситуацию с вингером «Спартака» Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ, и считает, что ее не нужно было допускать.

«Это прежде всего дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.

Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории.

История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Соловьев.