В РФС сравнили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым

Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал странной ситуацию с вингером «Спартака» Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ, и считает, что ее не нужно было допускать.
«Это прежде всего дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.
Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории.
История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Соловьев.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В 2019 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены к 1 году 6 месяцам и 1 году 5 месяцам в колонии общего режима соответственно по делу о побоях и хулиганстве в Москве 8 октября 2018 года.