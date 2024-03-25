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    • В РФС сравнили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым

    В РФС сравнили имиджевый ущерб от дел Промеса и Кокорина с Мамаевым

    Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал странной ситуацию с вингером «Спартака» Квинси Промесом, который находится под арестом в ОАЭ, и считает, что ее не нужно было допускать.

    «Это прежде всего дело клуба и игроков. Но то, что это происходит, – странная ситуация, которую, как мне кажется, нельзя было допускать. Но если она уже произошла, то разбираться в ней – прерогатива клуба и юристов со стороны игрока.

    Не стал бы это перекладывать на имидж российского футбола. По причине, что могут происходить разные истории.

    История Кокорина и Мамаева нанесла гораздо больший ущерб имиджу российских футболистов и российского футбола, чем дело Промеса. Не нужно гиперболизировать эту проблему. Это частная история. Неприятный инцидент. Но пока нет правовой оценки, очень сложно что-либо фиксировать», – сказал Соловьев.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В 2019 году нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были приговорены к 1 году 6 месяцам и 1 году 5 месяцам в колонии общего режима соответственно по делу о побоях и хулиганстве в Москве 8 октября 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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