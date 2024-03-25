Угальде поддержал Абаскаля

Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о возможном уходе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль – наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. В конце концов разговоры бывают всегда, люди будут критиковать. Самое важное, что у нас сильная команда», – сказал Угальде.
- С лета 2022 года «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
- Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
- После 20 туров текущего сезона красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.