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    Угальде поддержал Абаскаля

    Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде высказался о возможном уходе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль – наш тренер. Он проделывает хорошую работу. Мы вместе славно поработали перед рестартом чемпионата. Я думаю, что мы в хорошем состоянии. В конце концов разговоры бывают всегда, люди будут критиковать. Самое важное, что у нас сильная команда», – сказал Угальде.

    • С лета 2022 года «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 20 туров текущего сезона красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.

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    Источник: Metaratings.ru

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