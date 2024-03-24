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    • Радимов сказал, как «Динамо» может подкрепить чемпионские амбиции

    Радимов сказал, как «Динамо» может подкрепить чемпионские амбиции

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями о матче 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов».

    – Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. «Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова».

    – Вы верите в чемпионские амбиции москвичей?

    – Амбиции – это одно, их нужно подкреплять. Если «Динамо» одержит победу, тогда я поверю. До конца не так много времени остается, «Динамо» по качеству и подбору игроков соответствует [чемпионским амбициям].

    • Встреча пройдет 29 марта в Москве.
    • «Динамо» занимает в РПЛ 3-е место с 38 очками после 20 матчей. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
    • «Ростов» идет 10-м с 27 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.03.2024 23:43
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