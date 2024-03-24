Радимов сказал, как «Динамо» может подкрепить чемпионские амбиции

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями о матче 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов».

– Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. «Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова».

– Вы верите в чемпионские амбиции москвичей?

– Амбиции – это одно, их нужно подкреплять. Если «Динамо» одержит победу, тогда я поверю. До конца не так много времени остается, «Динамо» по качеству и подбору игроков соответствует [чемпионским амбициям].