Радимов сказал, как «Динамо» может подкрепить чемпионские амбиции

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями о матче 22-го тура РПЛ «Динамо» – «Ростов».
– Обе команды хорошо играют в атаку, что не может не радовать болельщиков. «Динамо» сейчас очки нужнее, «Ростов» не дотянется уже до борьбы за первое место. Если команда хочет остаться в гонке за золото, нужно обязательно выигрывать дома у «Ростова».
– Вы верите в чемпионские амбиции москвичей?
– Амбиции – это одно, их нужно подкреплять. Если «Динамо» одержит победу, тогда я поверю. До конца не так много времени остается, «Динамо» по качеству и подбору игроков соответствует [чемпионским амбициям].
- Встреча пройдет 29 марта в Москве.
- «Динамо» занимает в РПЛ 3-е место с 38 очками после 20 матчей. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 2 очка.
- «Ростов» идет 10-м с 27 очками.