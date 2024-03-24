«МЮ», «Интер» и «Байер» поборются за защитника «Барселоны»

Клубы из Англии, Германии и Италии проявляют интерес к 19-летнему центральному защитнику «Барселоны» Микаилу Файе, который также может играть на левом фланге.

По данным Daily Mail, скауты «МЮ» следят за сенегальским футболистом на протяжении трех месяцев. Они были 22 марта на товарищеском матче Сенегал – Габон (3:0), в котором Файе дебютировал в сборной и забил гол.

«Байер» старается как можно скорее осуществить сделку, чтобы избежать конкуренции с топ-клубами и усилиться перед участием в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Также на Файе претендует «Интер»

Зимой каталонцы отказались продать игрока за 13 миллионов фунтов «Лансу» и «Ницце», так как надеются выручить за него больше. Утверждается, что сумма может дойти до 25 миллионов фунтов.