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    • Цорн подтвердил интерес топ-клубов Серии А к Митаю из «Локо»

    Цорн подтвердил интерес топ-клубов Серии А к Митаю из «Локо»

    Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал интерес из Италии к защитнику команды Марио Митаю.

    «По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моe мнения о нeм.

    Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть», – сказал Цорн.

    • В этом сезоне фулбек «Локо» провел 19 матчей без голевых действий.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • Клуб РПЛ заплатил за Митая в августе 2022 года 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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