Цорн подтвердил интерес топ-клубов Серии А к Митаю из «Локо»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал интерес из Италии к защитнику команды Марио Митаю.
«По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моe мнения о нeм.
Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть», – сказал Цорн.
- В этом сезоне фулбек «Локо» провел 19 матчей без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- Клуб РПЛ заплатил за Митая в августе 2022 года 3 миллиона евро.