Цорн подтвердил интерес топ-клубов Серии А к Митаю из «Локо»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал интерес из Италии к защитнику команды Марио Митаю.

«По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моe мнения о нeм.

Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть», – сказал Цорн.