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    • Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем

    Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты сыграли бы против Парагвая, если бы товарищеский матч состоялся.

    – К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?

    – Да, на 80-90 процентов.

    – Назовете состав?

    – Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты... В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

    – Кого именно?

    – Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник – Адамов, левый – Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

    – Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем – восемь замен!

    – Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава – с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, – я не знаю, какой из них сильнее, честно.

    • Россия должна была встретиться с Парагваем в понедельник, 25 марта.
    • Матч решили отменить после теракта в «Крокусе».
    • Сообщалось, что парагвайцы побоялись лететь в Москву.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (4)
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    neim
    1711281244
    Жаль конечно, что так получилось. Очень хотелось бы ещё раз взглянуть на игру Захаряна. Судя по первой игре, прибавил он здорово.
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