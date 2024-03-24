Карпин назвал состав сборной России на отмененный матч с Парагваем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие футболисты сыграли бы против Парагвая, если бы товарищеский матч состоялся.

– К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем?

– Да, на 80-90 процентов.

– Назовете состав?

– Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты... В воротах Лунев. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов.

– Кого именно?

– Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идем дальше. Правый защитник – Адамов, левый – Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов.

– Масштаб ротации впечатляет. По сравнению с предыдущим матчем – восемь замен!

– Совершенно верно. Кстати, если сравнить на бумаге два состава – с Сербией и тот, что мог выйти против Парагвая, – я не знаю, какой из них сильнее, честно.