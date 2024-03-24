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    Карпин высказался об отмене матча Россия – Парагвай

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ от проведения товарищеской встречи с Парагваем.

    – Мы договаривались обсудить игру сборной, но теракт в «Крокус Сити Холле» затмил всe. Как узнали о трагедии?

    – Из Telegram-каналов. Потом уже на базе в Новогорске телевизор включил, несколько часов смотрел новости. В шоковом состоянии.

    – Кто-то из ваших знакомых был в этот вечер в «Крокусе»?

    – Только Виктор Гусев с женой. Слава богу, они не пострадали. Услышал об этом как раз из новостей.

    – На следующий день сборники сдавали кровь для пострадавших от теракта. В полном составе?

    – Нет. Все-таки нужно учитывать трудности с логистикой. Некоторые игроки почти сразу улетели, едва стало известно об отмене матча с Парагваем. Те же, кто разъехаться не успел, отправились в центр крови ФМБА.

    – И вы?

    – Нет. Я тоже чуть раньше на машине уехал в Ростов. Путь неблизкий, 11-12 часов...

    – В какой момент поняли, что матч с Парагваем не состоится?

    – Когда в субботу рано утром позвонил Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС, и сказал, что игры не будет.

    – Правда, что сначала рассматривали вариант сыграть без зрителей в Сочи, где до субботы тренировались парагвайцы, но они после теракта отказались?

    – Не в курсе. Могу лишь сказать, что до звонка Максима Львовича мы готовились в обычном режиме. Хотя, конечно, все были в шоке.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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