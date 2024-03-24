Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»

Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде вряд ли будет полностью готов к следующей игре.
30 марта москвичи примут «Урал» в 22-м туре РПЛ, а форвард вернется в расположение клуба только 28 марта.
За день до этого он сыграет со сборной Аргентины.
- Прошлой ночью Угальде помог сборной Коста-Рики пробиться в групповой этап Кубка Америки-2024.
- Он сделал ассист в стыковом матче с Гондурасом (3:1).
- В январе «Спартак» купил нападающего у «Твенте» за 13 млн евро + бонусы.
- В составе новой команды Манфред провел 3 официальные игры без голевых действий.