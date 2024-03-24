Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»

Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде вряд ли будет полностью готов к следующей игре.

30 марта москвичи примут «Урал» в 22-м туре РПЛ, а форвард вернется в расположение клуба только 28 марта.

За день до этого он сыграет со сборной Аргентины.