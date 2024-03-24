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    • Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»

    Угальде вернется в расположение «Спартака» за два дня до матча с «Уралом»

    Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде вряд ли будет полностью готов к следующей игре.

    30 марта москвичи примут «Урал» в 22-м туре РПЛ, а форвард вернется в расположение клуба только 28 марта.

    За день до этого он сыграет со сборной Аргентины.

    • Прошлой ночью Угальде помог сборной Коста-Рики пробиться в групповой этап Кубка Америки-2024.
    • Он сделал ассист в стыковом матче с Гондурасом (3:1).
    • В январе «Спартак» купил нападающего у «Твенте» за 13 млн евро + бонусы.
    • В составе новой команды Манфред провел 3 официальные игры без голевых действий.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии (4)
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    ivany4
    1711272504
    Ничего страшного. Не балду гоняет. Игры, тренировки только на пользу. Главное без травм. За два дня прилетит, день отдохнуть, день на восстановление и вперед играть.
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    alefreddy
    1711273168
    посмотрим его в действии
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