В воскресенье 24 марта, сборная Эквадора дома сыграет с Италией. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Эквадор

Сборная Эквадора не проигрывает в шести играх гряду. Команда в последних трех матчах одержала две победы и сыграла вничью. Забили южноамериканцы в последних пяти матчах пять голов, пропустила команда только один гол.

Италия

Итальянцы в последних пяти матчах выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и потерпели поражение. Подопечные Лучано Спаллетти наколотили 12 голов и пропустили шесть мячей.

Прогноз на матч Эквадор – Италия

История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых один раз выигрывала сборная Италии, а еще одна встреча закончилась ничейным результатом. В предстоящей встрече фаворитом выглядит сборная Италии она и победит. Наш прогноз – победа команды Лучано Спаллетти (2.13).