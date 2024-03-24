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    Эквадор – Италия: прогноз на товарищеский матч, 24 марта

    В воскресенье 24 марта, сборная Эквадора дома сыграет с Италией. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

    Эквадор

    Сборная Эквадора не проигрывает в шести играх гряду. Команда в последних трех матчах одержала две победы и сыграла вничью. Забили южноамериканцы в последних пяти матчах пять голов, пропустила команда только один гол.

    Италия

    Итальянцы в последних пяти матчах выиграли три встречи, по разу сыграли вничью и потерпели поражение. Подопечные Лучано Спаллетти наколотили 12 голов и пропустили шесть мячей.

    Прогноз на матч Эквадор – Италия

    История противостояния команд насчитывает только два матча, в которых один раз выигрывала сборная Италии, а еще одна встреча закончилась ничейным результатом. В предстоящей встрече фаворитом выглядит сборная Италии она и победит. Наш прогноз – победа команды Лучано Спаллетти (2.13).

    Источник: «Бомбардир»

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