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    Радимов рассказал, как ему помог Уткин

    Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов отметил человеческие качества Василия Уткина.

    • Бывший комментатор умер во вторник в возрасте 52 лет.
    • Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.
    • В субботу прошла церемония прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе.

    «Вы сами знаете, какой он профессионал. Скажу лишь о его человеческих качествах. У него потрясающее чувство юмора.

    У меня был тяжелый период в жизни. Он помог мне вернуться не только в футбол, а вообще в жизнь», – сказал Радимов.

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    Источник: «Бизнес Online»

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