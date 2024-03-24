Радимов рассказал, как ему помог Уткин

Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов отметил человеческие качества Василия Уткина.

Бывший комментатор умер во вторник в возрасте 52 лет.

Предварительно, у него оторвался тромб. Его дважды пытались реанимировать, первый раз – успешно.

В субботу прошла церемония прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе.

«Вы сами знаете, какой он профессионал. Скажу лишь о его человеческих качествах. У него потрясающее чувство юмора.

У меня был тяжелый период в жизни. Он помог мне вернуться не только в футбол, а вообще в жизнь», – сказал Радимов.