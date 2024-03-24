Семак высказался о теракте в «Крокусе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

– Сергей Богданович, накануне матча [с «Црвеной Звездой»] в России произошло трагическое событие. В каком состоянии команда выходила на поле? Насколько ощущалась поддержка сербов?

– Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека.

Что касается поддержки сербских болельщиков, то хочу сказать им огромное спасибо за сопереживание нашему народу в столь непростое время.

Думаю, что болельщики, которые пришли сегодня, показали этим свое уважение и переживания по поводу ситуации, которая произошла вчера.

Безусловно, для всех нас это большой удар.