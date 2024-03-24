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    Семак высказался о теракте в «Крокусе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    – Сергей Богданович, накануне матча [с «Црвеной Звездой»] в России произошло трагическое событие. В каком состоянии команда выходила на поле? Насколько ощущалась поддержка сербов?

    Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека.

    Что касается поддержки сербских болельщиков, то хочу сказать им огромное спасибо за сопереживание нашему народу в столь непростое время.

    Думаю, что болельщики, которые пришли сегодня, показали этим свое уважение и переживания по поводу ситуации, которая произошла вчера.

    Безусловно, для всех нас это большой удар.

    • Трагедия произошла в пятницу вечером.
    • В результате теракта погибли более 130 человек.
    • 24 марта объявлен днем общенационального траура в России.

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    Источник: сайт «Зенита»

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