Пономарев предложил тренера на замену Карпину в сборной России

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил, кого видит в качества замены главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

– РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

– Ну а кого еще приглашать? Не иностранца же. Хватит. Они уже надоели. Многим не нравится, что Карпин совмещает работу, но это нестрашно.

– А если это будет российский специалист?

– Тогда я вижу в этой роли Станислава Черчесова. Хороший тренер, жесткий, требовательный. Может подействовать на футболистов своим авторитетом. Или жестко поговорить. А по-другому с ними нельзя.