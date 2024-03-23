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    • Пономарев предложил тренера на замену Карпину в сборной России

    Пономарев предложил тренера на замену Карпину в сборной России

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев ответил, кого видит в качества замены главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

    – РФС хочет продлить контракт с Карпиным. Ваше мнение?

    – Ну а кого еще приглашать? Не иностранца же. Хватит. Они уже надоели. Многим не нравится, что Карпин совмещает работу, но это нестрашно.

    – А если это будет российский специалист?

    – Тогда я вижу в этой роли Станислава Черчесова. Хороший тренер, жесткий, требовательный. Может подействовать на футболистов своим авторитетом. Или жестко поговорить. А по-другому с ними нельзя.

    • Черчесов тренировал сборную России в 2016-2021 годах.
    • Его сменил Карпин.
    • С 2022 года Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    Artemka444
    1711220615
    что за бредни!!!
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