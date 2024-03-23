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    • Родриго: «Люди, оскорблявшие меня в соцсетях, найдены и получили иски»

    Родриго: «Люди, оскорблявшие меня в соцсетях, найдены и получили иски»

    Нападающий сборной Бразилии Родриго сообщил, что найдены люди, оскорблявшие его в соцсетях после осеннего матча с Аргентиной (0:1).

    «Меня оскорбляли аргентинцы в соцсетях. Эта печальная ситуация повлияла на меня, я грустил.

    Мы отследили все профили, их было много. Люди получили иски, они напуганы. Они думали, что писать в соцсетях можно что угодно», – цитирует Родриго твиттер Madrid Universal.

    • 23-летний Родриго стоит 100 миллионов евро.
    • У него 20 матчей за сборную, 4 гола.
    • В сезоне Примеры у Родриго 29 матчей, 8 голов, 5 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (2)
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    portero
    1711203325
    Адвокаты бабло зарабатывают!!! Надеюсь ты миллионы им заплатишь и ничего не получишь!!!
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1711205762
    Родриго - лох Теперь меня накажи:))
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