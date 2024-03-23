Родриго: «Люди, оскорблявшие меня в соцсетях, найдены и получили иски»

Нападающий сборной Бразилии Родриго сообщил, что найдены люди, оскорблявшие его в соцсетях после осеннего матча с Аргентиной (0:1).

«Меня оскорбляли аргентинцы в соцсетях. Эта печальная ситуация повлияла на меня, я грустил.

Мы отследили все профили, их было много. Люди получили иски, они напуганы. Они думали, что писать в соцсетях можно что угодно», – цитирует Родриго твиттер Madrid Universal.