Родриго: «Люди, оскорблявшие меня в соцсетях, найдены и получили иски»

Нападающий сборной Бразилии Родриго сообщил, что найдены люди, оскорблявшие его в соцсетях после осеннего матча с Аргентиной (0:1).
«Меня оскорбляли аргентинцы в соцсетях. Эта печальная ситуация повлияла на меня, я грустил.
Мы отследили все профили, их было много. Люди получили иски, они напуганы. Они думали, что писать в соцсетях можно что угодно», – цитирует Родриго твиттер Madrid Universal.
- 23-летний Родриго стоит 100 миллионов евро.
- У него 20 матчей за сборную, 4 гола.
- В сезоне Примеры у Родриго 29 матчей, 8 голов, 5 ассистов.