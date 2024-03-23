Реакция Хиддинка и Капелло на теракт в «Крокусе»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».
«Соболезнования семьям погибших», – сказал Капелло.
Также соболезнования выразил Гус Хиддинк, тоже тренировавший сборную России.
«Ужасающая трагедия... Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования!» – сказал Хиддинк.
- Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.