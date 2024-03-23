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    Реакция Хиддинка и Капелло на теракт в «Крокусе»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

    «Соболезнования семьям погибших», – сказал Капелло.

    Также соболезнования выразил Гус Хиддинк, тоже тренировавший сборную России.

    «Ужасающая трагедия... Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования!» – сказал Хиддинк.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 115 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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