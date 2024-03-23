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    В программу матча Россия – Парагвай внесли изменения

    РФС отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» и внес изменения в планы на товарищеский матч Россия – Парагвай.

    «Все развлекательные мероприятия, которые планировали перед матчем Россия – Парагвай, будут отменены.

    Планировалось, что матч будет предварять развлекательная программа с участием артистов и сценических представлений, приуроченных к 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина», – написал источник.

    • Встреча запланирована на 25 марта.
    • Накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт: погибли 40 человек, ранены более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Avitaminoz
    1711142461
    Считаю матч следует вовсе отменить. Или если есть какие то обязательства насчёт обязательного проведения матча, надо его провести при пустых трибунах а сам стадион закрыть
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    Pooodle
    1711143441
    Думаю матч стоит перенести вовсе
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