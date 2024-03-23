В программу матча Россия – Парагвай внесли изменения

РФС отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» и внес изменения в планы на товарищеский матч Россия – Парагвай.
«Все развлекательные мероприятия, которые планировали перед матчем Россия – Парагвай, будут отменены.
Планировалось, что матч будет предварять развлекательная программа с участием артистов и сценических представлений, приуроченных к 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина», – написал источник.
- Встреча запланирована на 25 марта.
- Накануне в концертном зале «Крокус Сити Холл» случился теракт: погибли 40 человек, ранены более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.