В программу матча Россия – Парагвай внесли изменения

РФС отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле» и внес изменения в планы на товарищеский матч Россия – Парагвай.

«Все развлекательные мероприятия, которые планировали перед матчем Россия – Парагвай, будут отменены.

Планировалось, что матч будет предварять развлекательная программа с участием артистов и сценических представлений, приуроченных к 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина», – написал источник.