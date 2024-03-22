В РФС рассказали о возможном турнире с участием сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поиске сборной для организации международного турнира в июне с участием национальной команды России.

– Возможен ли в этом году матч с европейской сборной?

– Это вопрос из категории «возможно». Вы знаете, что делают европейские команды осенью. Когда вы предлагаете это?

– Возможно ли летом принять участие в каком‑то турнире? Например, в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA)? Может быть, хотите организовать собственный турнир?

– Турнир CAFA, который был в прошлом году, был соревнованием, который организовался СAFA. Тогда у них не было официальных матчей, сейчас они у них есть. Насчет турнира у нас мысли с коллегами из Белоруссии.

– В каком формате турнир с белорусами?

– Втроем. Ищем сборную, которая готова была бы сыграть.