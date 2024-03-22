В РФС рассказали о возможном турнире с участием сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поиске сборной для организации международного турнира в июне с участием национальной команды России.
– Возможен ли в этом году матч с европейской сборной?
– Это вопрос из категории «возможно». Вы знаете, что делают европейские команды осенью. Когда вы предлагаете это?
– Возможно ли летом принять участие в каком‑то турнире? Например, в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA)? Может быть, хотите организовать собственный турнир?
– Турнир CAFA, который был в прошлом году, был соревнованием, который организовался СAFA. Тогда у них не было официальных матчей, сейчас они у них есть. Насчет турнира у нас мысли с коллегами из Белоруссии.
– В каком формате турнир с белорусами?
– Втроем. Ищем сборную, которая готова была бы сыграть.
- Ранее сообщалось о возможности проведения товарищеского матча Беларусь – Россия в Минске 8 июня.
- В четверг в Москве сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче со счетом 4:0. Это был первый матч россиян с европейской командой с ноября 2021 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.