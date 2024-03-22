Мостовой высказался о продлении РФС контракта с Карпиным

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен совмещать свой пост с работой в «Ростове».

«РФС хочет продлить контракт с Карпиным? Я вообще никак не отношусь к этому. Я твердо стою на своей позиции, в отличии от многих я не меняю своего мнения. Совмещать посты нельзя и точка. Я против этого. Опять-таки такого в мире нигде нет. Да, ситуация непростая у нас, но тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. К чему эта неопределенность?», – сказал Мостовой.