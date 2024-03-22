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    Мостовой высказался о продлении РФС контракта с Карпиным

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не должен совмещать свой пост с работой в «Ростове».

    «РФС хочет продлить контракт с Карпиным? Я вообще никак не отношусь к этому. Я твердо стою на своей позиции, в отличии от многих я не меняю своего мнения. Совмещать посты нельзя и точка. Я против этого. Опять-таки такого в мире нигде нет. Да, ситуация непростая у нас, но тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. К чему эта неопределенность?», – сказал Мостовой.

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года, «Ростов» – с марта 2022-го.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (8)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711106389
    А что мешает совмещать!? Игр официальных нет и не предвидится
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    fakeid
    1711106623
    вчера показали зорана лукича на трибуне. а он тренирует баскетбольный нижний новгород и сб.россии)
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    FanatSerj
    1711108599
    ой, короче иди уже хоккей смотри )))
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    Красногвардейчик
    1711109487
    Саня.....ты дурачок? Хочешь чтоб Карпуша левого дохода добровольно лишился?))) Он ни за что не отвечает сейчас, а зп за сборную....мама не горюй)
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    СайфуЛлах-Усманов-google
    1711109494
    Зависть мучает тебя Александр... Ты Такая вот звезда сверкал в Испании как и Карпин но ты что то оч.о протираешь, и языком чешиш одноо место а Валера работает, и работает не плохо.
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